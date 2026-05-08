Die Deutsche Telekom-Aktie befindet sich nach dem gescheiterten Ausbruch der vergangenen Monate weiterhin in einer Korrekturphase. Vor allem Sorgen rund um das wichtige US-Geschäft belasteten zuletzt die Stimmung. Mit den kommenden Quartalszahlen rückt nun jedoch wieder eine wichtige Phase für die Aktie näher. Deutsche Telekom-Aktie vor wichtiger Entscheidung Die Aktie der Deutsche Telekom notiert aktuell bei rund 27,5 € und befindet sich nach wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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