DJ PTA-HV: BKS Bank AG: Abstimmungsergebnisse der 87. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG

Ergebnisse Hauptversammlung

BKS Bank AG: Abstimmungsergebnisse der 87. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG

Klagenfurt (pta000/08.05.2026/17:40 UTC+2)

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.680

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.680

JA 38.855.082 Stimmen.

NEIN 894.598 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.735.718

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,75 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.735.718

JA 39.718.898 Stimmen. NEIN 16.820 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.735.718

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,75 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.735.718

JA 39.718.898 Stimmen.

NEIN 16.820 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht gemäß ---- 78c Abs 1 und 98a AktG

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.706.529

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,68 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.706.529

JA 39.689.709 Stimmen.

NEIN 16.820 Stimmen.

ENTHALTUNG 43.151 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.706.270

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,68 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.706.270

JA 39.706.270 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 43.410 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7a:

Wahl von Gerhard Burtscher in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.680

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.680

JA 39.732.860 Stimmen.

NEIN 16.820 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7b:

Wahl von Martin Seiter, MBA in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.680

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.680

JA 39.732.860 Stimmen.

NEIN 16.820 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7c:

Wahl von Mag. Herbert Titze, MBA in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.332

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.332

JA 39.732.512 Stimmen.

NEIN 16.820 Stimmen.

ENTHALTUNG 348 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7d:

Wahl von Mag. Gabriele Lehner in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.680

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.680

JA 39.749.680 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7e:

Wahl von Mag. Hannes Bogner in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.680

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.680

JA 39.732.860 Stimmen.

NEIN 16.820 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8a:

Wahl des Bankprüfers der BKS Bank AG als Abschlussprüfer und Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2027.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.680

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.680

JA 39.749.680 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8b:

Wahl des Bankprüfers für die EU-Zweigniederlassung der BKS Bank AG in der Slowakei für das Geschäftsjahr 2026

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.680

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.680

JA 39.749.680 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 85. ordentlichen Hauptversammlung vom 08. Mai 2024 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß -- 65 Abs 1 Z 4 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß -- 65 Abs 1 Z 4 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.680

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.680

JA 26.108.361 Stimmen.

NEIN 13.641.319 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 85. ordentlichen Hauptversammlung vom 08. Mai 2024 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 65 Abs 1 Z 7 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß -- 65 Abs 1 Z 7 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels im Ausmaß von bis zu 5% des Grundkapitals zu erwerben.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.421

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.421

JA 26.108.102 Stimmen.

NEIN 13.641.319 Stimmen.

ENTHALTUNG 259 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der 85. ordentlichen Hauptversammlung vom 08. Mai 2024 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien bis zum gesetzlich zulässigen Höchstausmaß zu erwerben (zweckfreier Erwerb) und gegebenenfalls zum Einzug eigener Aktien.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.749.421

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,78 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.749.421

JA 26.108.102 Stimmen.

NEIN 13.641.319 Stimmen.

ENTHALTUNG 259 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung über

• die Ermächtigung des Vorstandes, innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung der entsprechendenSatzungsänderung im Firmenbuch, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Bareinlagen - allenfallsauch in mehreren Tranchen - um bis zu EUR 16.000.000,-- durch Ausgabe von bis zu 8.000.000 Stück auf Inhaberlautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit demAufsichtsrat festzusetzen; • die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien ausdem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen,und die entsprechende Änderung der Satzung in -- 4

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 39.706.270

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,68 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 39.706.270

JA 25.856.737 Stimmen.

NEIN 13.849.533 Stimmen.

ENTHALTUNG 43.410 Stimmen.

(Ende)

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Aussender: BKS Bank AG St. Veiter Ring 43 9020 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner: Dr. Dieter Kohl Tel.: 0463-5858-139 E-Mail: dieter.kohl@bks.at Website: www.bks.at ISIN(s): AT0000624705 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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May 08, 2026 11:40 ET (15:40 GMT)