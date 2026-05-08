Die Infrastruktur-Investmentgesellschaft I Squared Capital und der Private-Equity-Gigant Blackstone sollen ihre Pläne für eine Übernahme des Kölner Außenwerbers Ströer neuen Gerüchten zufolge beschleunigen. Entgegen früherer Spekulationen, die sich primär auf die Sparte für Außenwerbung konzentrierten, zielt das Konsortium nun offenbar auf das gesamte Unternehmen ab.
Unser Parkettgeflüster aus AK 16/26 vom 15. April gewinnt an Kontur.
Unser Parkettgeflüster aus AK 16/26 vom 15. April gewinnt an Kontur.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe