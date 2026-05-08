Der deutsche Leitindex hat mit deutlichen Kursverlusten den letzten Handelstag der Woche abgeschlossen. Mit einem Minus von gut 1,3 Prozent geht der DAX geschwächt ins bevorstehende Wochenende. Die fragile Lage rund um den Iran-Krieg und die anhaltend hohen Ölpreise sind und bleiben ein Belastungsfaktor."Der DAX muss den weiter hohen Ölpreisen Tribut zollen, die den Konjunkturerwartungen für die Eurozone und damit auch für Deutschland einen Strich durch die Rechnung machen", meint Andreas Lipkow, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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