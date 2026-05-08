Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag etwas leichter geschlossen. Mit Blick auf die anhaltenden Konflikte im Nahem Osten hätten viele Anleger vor dem Wochenende Schadensbegrenzung betrieben, hiess es im Handel. Rohöl der Nordseesorte Brent kostete weiter mehr als 101 Dollar das Fass. Im Nahost-Konflikt meldeten iranische Medien zuletzt erneut Explosionen an der Südküste des Golfs. Die USA hatten Ziele auf dem Festland sowie zwei Tanker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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