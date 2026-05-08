Die Aktie von IREN erlebt derzeit eine bemerkenswerte Neubewertung an den Märkten. Trotz schwacher Quartalszahlen richtet sich der Blick der Investoren zunehmend auf das Potenzial des Unternehmens als künftiger Anbieter von KI-Infrastruktur im Hyperscale-Bereich. Die aktuelle Kursdynamik verdankt IREN vor allem einem Deal mit Nvidia. Nvidia-Abkommen verändert Vieles Das abgelaufene Quartal markierte für IREN einen strategischen Einschnitt. Zwar blieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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