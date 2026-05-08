Die Aktie von Amazon bleibt einer der zentralen Profiteure des weltweiten KI-Booms und konnte nach unserem Kauftipp im März neue Dynamik gewinnen. Im Zuge der letzten Quartalszahlen rückt vor allem die enorme Nachfrage nach Cloud- und KI-Infrastruktur in den Mittelpunkt, während der Konzern gleichzeitig seine Ertragskraft deutlich steigert. Rekordquartal mit außergewöhnlicher Dynamik Amazon hat mit den Ende April vorgelegten Zahlen für das erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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