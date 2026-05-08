Washington - Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin bereits einen Waffenstillstand für den 8. und 9. Mai angekündigt und die Ukraine zuvor eine unbefristete Waffenruhe ab dem 6. Mai gefordert hatte, hat sich nun auch US-Präsident Donald Trump zu Wort gemeldet.



"Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass es im Krieg zwischen Russland und der Ukraine einen dreitägigen Waffenstillstand (9., 10. und 11. Mai) geben wird", schrieb er auf seiner persönlichen Plattform. "Dieser Waffenstillstand umfasst die Einstellung aller Kampfhandlungen sowie einen Gefangenenaustausch von jeweils 1.000 Gefangenen pro Land."



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte Trumps Aussagen. Im Rahmen des von der US-Seite vermittelten Verhandlungsprozesses "haben wir die Zustimmung Russlands erhalten, einen Gefangenenaustausch im Verhältnis 1.000 zu 1.000 durchzuführen", schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. "Außerdem muss am 9., 10. und 11. Mai eine Waffenruhe in Kraft treten. Die Ukraine setzt sich konsequent dafür ein, ihre Bürger aus russischer Gefangenschaft nach Hause zu holen. Ich habe unser Team angewiesen, umgehend alle notwendigen Vorbereitungen für den Austausch zu treffen."



Anlass für den Zeitpunkt sind die Feierlichkeiten zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Ukraine gedenkt am 8. Mai der Kriegsopfer, Russland hält am 9. Mai zum Tag des Sieges eine Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau ab. Bereits am Freitag warfen sich die Ukraine und Russland gegenseitig vor, die einseitig erklärten Feuerpausen zu verletzen. Die russische Seite sprach von mehr als 1.000 Verstöße in der Konfliktzone und Drohnenangriffen bei Moskau. Die ukrainische Seite erklärte, dass Russland weiterhin ihre Stellungen angreife.





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