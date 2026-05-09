ZenaTech mit Rekordwachstum und strategischem Umbau

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ZenaTech hat im Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Wachstumssprung erzielt. Der Gesamtumsatz erreichte 12,9 Mio. $ und lag damit um 558% über dem Vorjahreswert von 2,0 Mio. $. Gleichzeitig wuchs das Gesamtvermögen um 188% auf 99,8 Mio. $.

Die Entwicklung steht für einen grundlegenden Wandel. Aus einem technologiegetriebenen Softwareanbieter ist ein breit aufgestelltes Unternehmen geworden, das mehrere Segmente bedient. Im Fokus stehen heute autonome KI-Drohnenplattformen, ein skalierbares Drone-as-a-Service-Geschäft, Unternehmenssoftware sowie Lösungen für den Verteidigungsbereich.

Im Jahr 2025 wurden 20 Übernahmen umgesetzt, ein neues DaaS-Segment aufgebaut und die Pipeline im Verteidigungsbereich erweitert. Parallel dazu entstand eine Bilanzstruktur, die auf langfristiges Wachstum ausgelegt ist. Insgesamt wurde damit die Basis für wiederkehrende Umsätze und eine breitere Marktposition geschaffen.

DaaS als Wachstumstreiber und neue Umsatzbasis

Der Umsatz von 12,9 Mio. $ wurde maßgeblich durch das neue Drone-as-a-Service-Segment getragen. Dieses steuerte 10,1 Mio. $ bei und machte damit 78% des Gesamtumsatzes aus - im ersten vollen Geschäftsjahr.

Das Enterprise-SaaS-Segment entwickelte sich ebenfalls positiv. Mit 2,8 Mio. $ Umsatz wurde ein Anstieg von 43% gegenüber dem Vorjahr erreicht. Die Erlöse stammen aus Abonnements und Lizenzmodellen in Bereichen wie Arbeitszeitplanung, Patientenmanagement, Datenlösungen für Behörden und Lagerverwaltung.

Auch die Bilanz zeigte eine klare Verbesserung. Die liquiden Mittel stiegen um 301% auf 15,1 Mio. $, das Working Capital um 439% auf 18,3 Mio. $. Das Gesamtvermögen erreichte 99,8 Mio. $. Sachanlagen wurden deutlich ausgebaut und lagen bei 11,7 Mio. $, während immaterielle Vermögenswerte auf 10,4 Mio. $ anwuchsen. Hinzu kam ein Goodwill von 12,1 Mio. $ aus Übernahmen.

Der Nettoverlust von 45,2 Mio. $ spiegelt vor allem die Investitionen in den Aufbau des DaaS-Geschäfts sowie die Entwicklung neuer Drohnenlösungen wider. Für die kommenden 12 bis 24 Monate wird eine Verbesserung der Kostenstruktur erwartet.

Globale Expansion und technologische Differenzierung

Der Ausbau des DaaS-Geschäfts erfolgte in hohem Tempo. Insgesamt wurden 19 Unternehmen in den Bereichen Vermessung, Kartografie, Inspektion und Reinigung übernommen. Daraus entstand innerhalb eines Jahres ein internationales Netzwerk.

Bis Ende 2025 umfasste dieses 19 Standorte. Inzwischen wurde die Präsenz auf 24 Standorte erweitert, unter anderem durch einen neuen Standort in Orlando.

Parallel dazu wurde das Technologieportfolio ausgebaut. Neue Hardwarelösungen wie der IQ Quad für Vermessungsanwendungen sowie eine Quanten-Navigationssoftware erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Letztere ermöglicht Drohneneinsätze auch ohne GPS-Abdeckung. Dadurch steigt die Wettbewerbsfähigkeit bei komplexen Anwendungen.

Für das Jahr 2026 wird erwartet, dass die Übernahmen erstmals ganzjährig zum Umsatz beitragen. Zusätzlich sind weitere Akquisitionen geplant, um neue Märkte zu erschließen und Skaleneffekte zu realisieren.

Verteidigung als strategisches Zukunftsfeld

Im Verteidigungssegment wurden 2025 wichtige Fortschritte erzielt. Der Fokus lag auf dem Aufbau von Beziehungen zu US-Behörden sowie der Vorbereitung von Demonstrationen und Pilotprojekten für 2026.

Technologisch arbeitet das Unternehmen an mehreren Drohnenplattformen. Dazu zählen die ZenaDrone 2000, die Interceptor P-1 sowie die marinegestützte Lösung IQ Glider. Ergänzt wird das Portfolio durch das Unterwasserfahrzeug IQ Aqua, das neue Einsatzmöglichkeiten im maritimen Bereich eröffnet.

Ein zentrales Element ist die Entwicklung kosteneffizienter Abwehrlösungen. Insbesondere bei Bedrohungen durch Drohnenschwärme sollen skalierbare Systeme entstehen. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen seinen adressierbaren Markt auf internationale Verteidigungsorganisationen und Partnerländer.

Zur Unterstützung der Produktionskapazitäten wird eine neue Fertigungsstätte in der Ukraine aufgebaut. Parallel dazu werden bestehende Standorte in Taiwan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA ausgebaut. Zudem wurde eine Niederlassung in Südkorea eröffnet.

Stabiles SaaS-Geschäft als Fundament

Das Softwaresegment entwickelte sich weiter stabil. Der Umsatz lag bei 2,8 Mio. $, was einem Anstieg von 43% entspricht.

Durch gezielte Übernahmen wurde das Portfolio erweitert. Dazu zählen Othership Limited im Bereich Arbeitsplatzmanagement sowie Now Solutions im HR-Softwaresegment. Insgesamt umfasst das SaaS-Geschäft nun zwölf Marken.

Diese Aktivitäten stärken die wiederkehrenden Einnahmen und sorgen für Stabilität im Gesamtgeschäft. Gleichzeitig liefert die interne Softwarekompetenz wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Drohnenplattformen.

2026 im Fokus: Skalierung, Integration und Umsetzung

Für das Jahr 2026 liegt der Schwerpunkt auf der Integration der Übernahmen und der Skalierung der Geschäftsmodelle. Zudem soll die Monetarisierung der getätigten Investitionen vorangetrieben werden.

Im DaaS-Segment stehen die vollständige Umsatzwirkung der Übernahmen, die Umstellung bestehender Standorte auf Drohnentechnologie sowie weitere Expansionen im Fokus. Parallel dazu werden die Produktionskapazitäten ausgebaut und neue Standorte in Betrieb genommen.

Im Bereich Drohnentechnologie und Verteidigung soll der Übergang von Entwicklung zu marktfähigen Produkten erfolgen. Geplant sind weitere Tests, Zertifizierungen und Pilotprojekte. Besonders im Fokus stehen die ZenaDrone 1000 sowie die IQ-Serie für industrielle Anwendungen.

Insgesamt wurde im Jahr 2025 eine breite operative und technologische Basis geschaffen. Diese soll nun genutzt werden, um Wachstum, Skalierung und steigende Wertschöpfung in den kommenden Jahren voranzutreiben.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-schreiben-des-ceo-von-zenatech-an-die-aktionaere-gesamtumsatz-stieg-im-gesamtjahr-2025-um-558-gegenueber-dem-vorjahr/5132745/

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