© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci PerenyiBioNTech steht nach neuen Quartalszahlen und angekündigten Standortschließungen weiter unter Druck. Hohe Verluste, Umbau des Geschäfts und das Aus für CureVac-Standorte sorgen für intensive Diskussionen im wO-Forum.Nach den Diskussionen um den angekündigten Rückzug der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci steht die Aktie der BioNTech SE auch Anfang Mai weiter im Fokus der wallstreetONLINE User. Für neue Aufmerksamkeit sorgte zuletzt vor allem die angekündigte Schließung großer Teile des übernommenen Konkurrenten CureVac. Besonders im Mittelpunkt steht dabei der frühere CureVac-Standort in Tübingen, der perspektivisch aufgegeben werden soll (wallstreetONLINE berichtete). Parallel dazu …Den vollständigen Artikel lesen
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