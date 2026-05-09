Hamburg - Mineraldünger für Hobbygärtner dürfte infolge des Irankriegs ab dem kommenden Jahr teurer werden. Das prognostiziert der Chef des Düngemittel- und Erdenherstellers Compo, Stephan Engster, im "Spiegel". "Ein Liter mineralischer Flüssigdünger kostet den Endkunden aktuell etwa 12 Euro. Da könnte der Preis auf 13 bis 14 Euro hochgehen", sagte Engster.



Für die laufende Saison hätten Hersteller die Rohstoffe für mineralischen Dünger bereits eingekauft. "Wir haben aktuell noch keinen Preisschock im Gartenregal", so Engster. Kritisch sei derzeit die Lieferkette. Der hohe Dieselpreis setze die Speditionen unter Druck. Sie könnten nicht mehr zu den bisherigen Konditionen anliefern. "Die Herausforderung ist, die Ware ohne große Aufschläge und pünktlich in die Geschäfte zu bekommen", sagte Engster. Die meisten Produkte seien aber momentan verfügbar.



Engster sieht bei Hobbygärtnern bereits seit der Coronapandemie und der Energiekrise infolge des Ukrainekrieges einen deutlichen Trend zu organischem Dünger. "Wenn Mineraldünger teurer wird, legt Bio zu", sagte er. Bei Erden und Pflanzenpflege seien bereits rund zwei Drittel der Produkte des Herstellers biologisch-organisch. "Bio wächst im Schnitt zwei- bis dreimal so schnell wie der traditionelle Markt", so Engster.





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