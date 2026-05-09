Bochum - Der VfL Bochum bleibt eine weitere Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach einem 1:1 gegen Hannover 96 am 33. Spieltag ist dem Verein für Leibesübungen der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. Platz zehn und sieben Punkten Abstand auf den Relegationsplatz sind das Resultat.



Aufmerksam zugeschaut haben dürfte dabei auch der SV Elversberg: Hätte Hannover - derzeit auf Platz drei - in Bochum verloren, hätte Elversberg mit einem Sieg in Düsseldorf am Sonntag den direkten Aufstieg von Platz zwei klar machen können, nun wird das noch nicht möglich sein.



Einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt hat dagegen der 1. FC Magdeburg gemacht. Die Sachsen-Anhalter gewannen am Samstagnachmittag 3:1 auswärts bei Holstein Kiel und klettern auf Rang zwölf. Wenn Fortuna Düsseldorf oder Fürth am Sonntag nicht gewinnen, ist das Magdeburger Ticket für die zweite Liga endgültig gesichert.



Dynamo Dresden dagegen muss weiter zittern: Mit mindestens einem Remis in Braunschweig hätten sich die Sachsen aus eigener Kraft retten können, stattdessen siegten aber die Gastgeber mit 2:1. Dresden rutscht damit auf Platz 13, Braunschweig ist direkt dahinter auf Platz 14.





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