Die Banken haben ihre Supercomputer angeworfen. Während Goldman Sachs in der Vergangenheit oft daneben lag, wagt die Bank of America nun eine mutige Prognose für das größte Sportereignis aller Zeiten. Erfahren Sie hier, warum die Analysten auf Mbappé setzen, welche Nationen als gefährliche Geheimfavoriten gelten und warum eine KI das Finale ganz anders vorhersagt.- Die Analysten der Bank of America (BofA) sehen Frankreich im Finale gegen Spanien vorne und prognostizieren den dritten WM-Titel für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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