Die Rheinmetall-Aktie ist gestern um rund -9% gefallen und geriet damit nach der starken Rallye der vergangenen Monate deutlich unter Druck. Auslöser der Schwäche waren zunehmende Gewinnmitnahmen sowie eine spürbare Abkühlung der Dynamik im kurzfristigen Chartbild. Trotz des kräftigen Rücksetzers bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend bislang intakt, allerdings steigt die Gefahr einer größeren Korrekturphase. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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