EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026
Ort: https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026
Ort: https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html
10.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Softing AG
|Richard-Reitzner-Allee 6
|85540 Haar
|Deutschland
|Internet:
|www.softing.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2324512 10.05.2026 CET/CEST
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