Der Hersteller von Motoren und Antriebssystemen präsentierte kürzlich die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026. Wie startete Deutz in das Jahr? Anleger und Investoren waren gespannt. Der Kursanstieg der letzten Tage wies auf einen gewissen Optimismus hin. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel vielversprechend aus. Die Aktie ging zunächst durch die Decke, konnte das hohe Tempo aber nicht halten.Deutz mit Zahlen Deutz verzeichnete im 1. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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