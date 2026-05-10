Vor fast vierzig Jahren ist er mit Berkshire Hathaway bei dem US-Getränkeriesen eingestiegen, heute ist es eine der größten Positionen im Aktienportfolio der Investmentgesellschaft. Daran soll sich auch nach Buffetts Rücktritt als CEO erst einmal nichts ändern.Fünf Dosen Coca-Cola täglich trinkt Warren Buffett nach eigener Aussage im Schnitt. Auf einer Berkshire-Hauptversammlung hat der Milliardär seinen unorthodoxen Ernährungsstil einmal so verteidigt: Er habe die Sterblichkeitsstatistiken studiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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