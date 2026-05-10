Auf der Unattraktivitätsskala rangiert Klimapolitik derzeit ganz oben, direkt nach den Deckeln, die an PET-Flaschen hängen bleiben (Danke Brüssel!) und der Frage: "Isch da na frei?", wenn man sich soeben ein freies Abteil im Zug gesichert hat. Wer mit Grünen Anliegen auf der Strasse steht, im Rat politisiert oder in den Medien von sich reden macht, braucht sich derzeit vor einer Sympathiewelle nicht zu fürchten - im Gegenteil. Nachhaltigkeit scheint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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