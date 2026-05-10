Mutares startet den angekündigten Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden Nordic-Anleihe und setzt damit ein wichtiges Signal an Investoren. Die Münchener Beteiligungsgesellschaft verfolgt damit konsequent ihren angekündigten Schuldenabbau. Gleichzeitig bleiben die Wachstumsziele des Unternehmens ambitioniert und rücken die Aktie erneut in den Fokus der Börse.Rückkauf startet im Mai Mutares hat die Details für ein freiwilliges öffentliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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