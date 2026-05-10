Zürich - Die Fluggesellschaft Swiss hat ihre Sparmassnahmen auf das Bodenpersonal ausgeweitet. «Ziel ist, dass wir rund zehn Prozent unserer administrativen Mitarbeitenden abbauen», sagte Swiss-Chef Jens Fehlinger in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Entlassungen wolle die Fluggesellschaft keine vornehmen, sagte Fehlinger in dem am Sonntag zunächst online veröffentlichten Interview. Die Rede sei ausschliesslich von freiwilligen Abgängen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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