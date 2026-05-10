Winterthur - Die Stadt Winterthur hat auch in den kommenden Jahren einen bürgerlichen Stadtpräsidenten: Stefan Fritschi (FDP) hat sich beim zweiten Wahlgang gegen seinen SP-Konkurrenten Kaspar Bopp durchgesetzt. Das Kopf-an-Kopf-Rennen vom ersten Wahlgang im März wiederholte sich auch bei der zweiten Runde: Fritschi holte 16'144 Stimmen und überholte Finanzvorsteher Bopp damit um nur 684 Stimmen. Für den Sieg reichte es dennoch. Damit löst der bisherige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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