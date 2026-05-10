Zürich - Raphael Golta ist neuer Stadtpräsident von Zürich. Er ist am Sonntag als einziger Kandidat im zweiten Wahlgang angetreten. Spannung dürfte noch die Departementverteilung im Stadtrat bieten. Golta erhielt 41'098 Stimmen. 9481 weitere Stimmen gingen an Vereinzelte. Die Wahlbeteiligung lag bei tiefen 23,5 Prozent, was angesichts der spannungslosen Ausgangslage nicht überraschte. Trotz nur einer offiziellen Kandidatur gingen in gewissen Kreisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab