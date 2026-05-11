Die weltweite Sicherheitsarchitektur erlebt gegenwärtig einen Wandel, der in seiner Tragweite mit der Einführung des Schießpulvers vergleichbar ist. Der Krieg in der Ukraine und die Eskalationen im Nahen Osten haben ein grundlegendes Dogma des Krieges erschüttert: Die Annahme, dass technologische Überlegenheit durch kostspielige Einzelsysteme gesichert wird. Wir treten in ein Zeitalter ein, in dem die "Logik des Schreckens" neu gedacht werden muss. Während ein Tomahawk-Marschflugkörper bis zu 2,5 Mio. USD kostet, übernehmen Drohnen dieselben Aufgaben für einen Bruchteil der Kosten - oft mit größerer Flexibilität und geringerem Risiko für menschliches Personal. Diese Entwicklung markiert den Übergang von schwerfälliger Hardware wie Panzern und Marschflugkörper hin zu smarten Drohnen und von Software geprägten Verteidigungslösungen. Wir stellen Branchenvertreter vor und legen einen besonderen Fokus auf den Defence-Plattform-Anbieter Volatus Aerospace.Den vollständigen Artikel lesen ...
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