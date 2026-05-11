Seit die strategische Meerenge, die Straße von Hormus, am Persischen Golf blockiert ist, klettern die Gaspreise dramatisch. Die Stromrechnung für Durchschnittshaushalte steigt zweistellig, die Industrie ächzt unter rekordhohen Energiekosten. Brüssel kontert mit einem milliardenschweren Beschleunigungsprogramm, doch die Abhängigkeit von fossilen Importen bleibt ein wunder Punkt. Grüne Alternativen wie Wasserstoff oder Synthesegas sind noch zu teuer, aber der Druck wächst. Genau hier entstehen Gewinnchancen: mit Nel ASA, das Elektrolyseure baut, A.H.T. Syngas als Spezialist für Biomassevergasung und Occidental Petroleum, das mit CCS-Technik punktet.Den vollständigen Artikel lesen ...
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