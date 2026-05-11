Die Aktie von LAIQON hat einen mehrjährigen Abwärtstrend hinter sich, der allerdings im Verlauf des letzten Jahres nach oben durchbrochen wurde. Das hat eine sehr volatile Bodenbildungsphase eingeleitet.

Der Abwärtsdruck auf die Aktie in den letzten Jahren war darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen trotz eines dynamischen Wachstums operativ noch deutliche Verluste geschrieben hat. Das war auf hohe Aufwendungen für den Auf- und Ausbau des Kerngeschäfts rund um das digitale Asset Management zurückzuführen. Das Unternehmen zählt hier zu den Pionieren, insbesondere bei der Steuerung von Portfolios mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.

Die Investitionsphase ist aber weitgehend abgeschlossen, die Strukturen stehen und große Projekte mit Partnern treiben jetzt das Wachstum. Da das Geschäftsmodell hervorragend skalierbar ist, verspricht das nun deutlich steigende Erträge. Im laufenden Jahr soll bei einen Erlöswachstum um 52 bis 66 Prozent ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 4,5 bis 7,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden - und im Nachgang soll dieser dynamisch weiter zulegen.

Das sorgt für aussichtsreiche Perspektiven für die Aktie. Das Papier hat in den letzten acht Monaten rund um die 4-Euro-Marke ein kurzfristiges Doppeltief ausgebildet und sich davon in jüngster Zeit deutlich nach oben gelöst. Kann das Unternehmen mit den kommenden Quartalszahlen Fortschritte in Richtung der anvisierten Ziele vorweisen, könnte diese Kursbewegung nachhaltig ausfallen und ein neuer Aufwärtstrend entstehen (aktien-globlal.de, erstellt 11.05.26, 7:00 Uhr, veröffentlicht 11.05.26, 7:05 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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