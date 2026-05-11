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Hypoport mit Rohertragswachstum und deutlicher EBIT-Steigerung zum Jahresauftakt 2026



11.05.2026 / 07:10 CET/CEST

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Konzernergebnis Q1/26

Hypoport mit Rohertragswachstum und deutlicher EBIT-Steigerung zum Jahresauftakt 2026 Rohertrag um 8% yoy auf 71 Mio. € ausgebaut

EBIT zieht überproportional um 40% auf 12,1 Mio. € an

EBIT-Marge damit von 13% auf 17% deutlich gesteigert Berlin, 11. Mai 2026: In den ersten drei Monaten 2026 stieg der Rohertrag der Hypoport-Gruppe um 8% gegenüber Q1/25 auf 71 Mio. €. Die EBIT-Marge bezogen auf den Rohertrag stieg deutlich von 13% auf 17%. Zu diesem profitablen Wachstum haben alle drei Segmente beigetragen. Im Segment Real Estate & Mortgage Platforms lag das Volumen der privaten Immobilienfinanzierung und damit der Rohertrag dieser Geschäftsmodelle auf Niveau des sehr erfolgreichen Vorjahresquartals, während die Roherträge der Vermarktungsplattform und der Bewertungsplattform VALUE deutlich anstiegen. Der gesamte Segmentrohertrag stieg gegenüber dem guten Vorjahresquartal Q1/25 um 6% auf 43 Mio. € an, was zu einer EBIT-Verbesserung von 8% auf 14 Mio. € bzw. zu einer Margenausweitung von 31% auf 32% führte. Die Entwicklung im Segment Financing Platforms zeigte sich heterogen. Die Geschäftsmodelle in der Wohnungswirtschaft und der Unternehmensfinanzierung verzeichneten durch Neukunden für WOWIPORT, der ERP-Lösung der Wohnungswirtschaft, und höhere Abschlussneigung von Bestandskunden im Firmenkundengeschäft prozentual zweistellige Rohertragszuwächse, während die Produktgruppe Ratenkredit durch restriktivere Banken einen leichten Rohertragsrückgang verzeichnete. Der Segmentrohertrag stieg um 7% auf 18 Mio. € und erhöhte das EBIT deutlich auf 2,1 Mio. € bei einer Margenverbesserung von 3% auf 12%. Das Segment Insurance Platforms verzeichnete in Q1/26 eine weitere leichte Verbesserung des Rohertrags der Plattformen, sowie eine Verbesserung des Segmentrohertrags auf 9 Mio. € (+14%). Das EBIT verblieb mit 0,6 Mio. € positiv. Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE blickt zufrieden auf den Jahresstart 2026: "Trotz eines hochvolatilen geopolitischen Marktumfeldes liegen wir auf Kurs für unser in 2026 angepeiltes Rekordjahr für Rohertrag und EBIT. In allen drei Segmenten rollen wir aktuell neue, KI-basierte Produkte und Funktionen auf unseren Plattformen aus und steigern so immer schneller die Effizienz der von uns verantworteten Prozesse in der Finanz- und Wohnungswirtschaft. Das Potenzial unseres Datenschatzes ist riesig, zum Wohle der Verbraucher, die durch immer niedrigere Preise und immer schnellere Entscheidungen der Anbieter auf unseren Plattformen profitieren.". (Angaben in Mio. €) Q1

2026 Q1

2025 Veränderung Umsatz 169,3 159,2 6% Rohertrag 71,0 66,0 8% davon Real Estate & Mortgage Platforms 43,5 41,1 6% davon Financing Platforms 17,6 16,4 7% davon Insurance Platforms 9,3 8,1 14% davon Holding & Überleitung 0,6 0,3 80% EBITDA 20,3 17,5 16% EBIT 12,1 8,6 40% davon Real Estate & Mortgage Platforms 13,7 12,7 8% davon Financing Platforms 2,1 0,5 312% davon Insurance Platforms 0,6 0,2 298% davon Holding & Überleitung -4,4 -4,8 8% EBIT-Rohertragsmarge 17,0 13,1 3,9 PP Konzernergebnis (Aktionäre Hypoport SE) 7,8 5,5 42% Ergebnis pro Aktie in Euro 1,18 0,82 44%

Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs. Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein WoWi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace). Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten. Kontakt: Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin www.hypoport.de

Finanzkalender 2026: 16. März 2026: Gesamtjahresergebnis 2025 (vorläufig) 30. März 2026: Gesamtjahresergebnis 2025 (final) 11. Mai 2026: Q1 Zwischenmitteilung 2026 10. August 2026: Halbjahresbericht 2026 09. November 2026: Q3 Zwischenmitteilung 2026 Angaben zur Aktie: ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ



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