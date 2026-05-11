Die Aktie von Rheinmetall stand am Freitag mächtig unter Druck. Mit einem Minus von gut neun Prozent auf 1.218,40 Euro ging sie als größter Verlierer des Tages im DAX aus dem Handel. Auch andere Rüstungswerte wie Hensoldt und Renk wurden mit nach unten gezogen. Sie waren die schwächsten Werte im MDAX.Der Kurs von Rheinmetall ist am Freitag nach kritischen Analystenstimmen deutlich unter Druck geraten. Die Aktie markierte den tiefsten Stand seit April 2025. Gleichzeitig rutschte das Papier unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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