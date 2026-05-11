Baden - Axpo favorisiert laut Verwaltungsratspräsident Thomas Sieber zur Sicherung der Schweizer Stromversorgung drei bis vier Gaskraftwerke. Das bevorzugte Szenario des Stromkonzerns kombiniere Wasserkraft, erneuerbare Energien und Gas, sagte er im «CH-Media»-Interview. Gaskraftwerke hätten «grosse Vorteile», weil sie schnell regelbar und relativ rasch gebaut seien sowie Flexibilität ins System brächten. Es müssten jedoch die Voraussetzungen geschaffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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