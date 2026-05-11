Zürich/Pfäffikon SZ - Sunrise geht eine Partnerschaft mit dem Schweizer KI-Anbieter Phoeniqs ein. Damit biete man den eigenen Geschäftskunden den Einsatz leistungsfähiger KI-Lösungen, die vollständig in der Schweiz betrieben würden, teilte Sunrise am Montag in einem Communiqué mit. Das Angebot richtet sich an Grossunternehmen, den öffentlichen Sektor, mittlere und kleinere Unternehmen. Im Fokus stünden Banken, Versicherungen, Gesundheitsfirmen, Energieversorger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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