Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen fünf Wochen ein starkes Comeback hingelegt und dabei um rund +28% zugelegt. Nach einer längeren Schwächephase hellte sich das Chartbild zuletzt deutlich auf, während die Aktie wichtige Widerstandsbereiche zurückerobern konnte. Vor allem die Rückkehr des bullischen Momentums sorgt aktuell wieder für neue Dynamik im Kursverlauf. Nun richtet sich der Fokus auf die Frage, ob daraus eine nachhaltige Trendwende entstehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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