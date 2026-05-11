Die Intel-Aktie ist am vergangenen Freitag um rund +14% gestiegen und sorgte damit erneut für starke Aufmerksamkeit am Markt. Vor allem, weil die Intel-Aktie ein Allzheithoch nach dem anderen ausbaut. Mit dem dynamischen Kurssprung, stellt sich zunehmend die Frage, wie lange der Kurs noch weiter steigen kann. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Intel-Aktie Die Intel-Aktie legt momentan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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