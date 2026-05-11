Wiesbaden - Die Schweiz ist weiterhin der beliebteste Wohnort von Deutschen im europäischen Ausland.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag auf Basis einer Auswertung für die EU- und EFTA-Staaten mitteilte, hatten in der Schweiz Anfang 2025 rund 329.900 deutsche Staatsbürger ihren Wohnsitz. Die Deutschen stellen damit nach den Italienern die zweitgrößte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger in der Schweiz dar. Ihre Zahl steigt seit Langem. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Zuwachs 1,9 Prozent beziehungsweise rund 6.300 Personen. Innerhalb von zehn Jahren wuchs die Zahl der Deutschen in der Schweiz um 10,7 Prozent beziehungsweise rund 32.000 Personen.



Auf Platz 2 im Länderranking folgte Österreich. Dort lebten Anfang 2025 gut 239.500 deutsche Staatsbürger, die damit die größte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger in der Alpenrepublik bildeten. Ihre Zahl wächst schneller als in der Schweiz. Gegenüber 2024 betrug der Zuwachs 2,9 Prozent beziehungsweise rund 6.700 Personen. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Deutschen in Österreich um 40,5 Prozent beziehungsweise 69.000 Personen. Die Schweiz und Österreich grenzen beide an Deutschland. Zudem ist Deutsch dort Amtssprache, somit entfällt die Sprachbarriere.



Eine große Gruppe deutscher Staatsbürger lebte Anfang 2025 auch in Spanien. Gut 131.800 Deutsche hatten dort ihren Wohnsitz. Viele Jahre war die Zahl der Deutschen in Spanien rückläufig. Erst seit 2022 ist wieder ein Zuwachs zu beobachten. 2025 stieg die Zahl der Deutschen gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Prozent beziehungsweise 3.800 Personen. 2025 lebten aber rund 3.000 weniger Deutsche in Spanien als zehn Jahre zuvor (-2,4 Prozent).



Ob Studium, Arbeit oder das Wetter: Zu den Gründen, im europäischen Ausland zu leben, liegen keine Daten vor. Ein Ländervergleich in der Altersstruktur für 2025 zeigt aber, dass beispielsweise in Österreich mehr jüngere Altersgruppen, in Spanien hingegen eher höhere Altersgruppen vertreten waren. So gehörten in Österreich 13,3 Prozent der Deutschen zur Altersgruppe 65plus, in Spanien war der Anteil mit 26,8 Prozent doppelt so hoch.





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