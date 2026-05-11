Berenberg: Horizonte Handout Mai 2026

06.05.2026 -
Volkswirtschaft
- Nach einem robusten ersten Quartal wird die Eurozone aufgrund des Iran-Kriegs jetzt voraussichtlich in die Stagflation rutschen.
- Im Vorfeld der Zwischenwahlen in den USA sind die Wähler unzufrieden mit den hohen Preisen. Der Druck auf Trump, den Krieg zu beenden, steigt.
- Selbst nach Kriegsende dürfte es einige Monate dauern, bis sich die Energiemärkte wieder eingependelt haben.
Aktien
- Dem Waffenstillstand am Golf folgt eine starke Erholungsrallye an den Aktienmärkten. US- und EM-Aktien erreichen neue Allzeithochs.
- Trotz hoher Gewinnerwartungen verläuft die Berichtssaison gut - auf beiden Seiten des Atlantiks.
- Angesichts steigender Ölpreise und zäher Verhandlungen erscheint das Aktiensentiment etwas zu optimistisch, weshalb wir unser Aktienübergewicht nach taktischen Zukäufen zuletzt wieder reduziert haben.
Anleihen
- Obwohl Aktien ihren Abverkauf aus den ersten Kriegswochen revidierten, notieren Staatsanleihen weiterhin nahe ihrer Tiefstände vom März.
- Dennoch bestehen weitere Abverkaufsrisiken für Staatsanleihen, sollten Ölpreise weiter steigen.
- Credit Spreads tendieren im Zuge eines gestiegenen Risikoappetits deutlich unter ihren jüngsten Hochs. Der erneut starke Preisanstieg bei Öl wurde bislang ignoriert.
Alternative Investments / Rohstoffe
- Die faktisch geschlossene Straße von Hormus bleibt der treibende Faktor am Ölmarkt. Ohne eine Öffnung dürfte der Ölpreis wohl kaum nachgeben.
- Steigende Renditen, ein erneut festerer Dollar und anziehende Zinserhöhungserwartungen lasten auf dem Goldpreis. Das aktuelle Makroumfeld wirkt belastend.
- Viele Industriemetalle bleiben dank eines knappen Angebots gestützt - trotz hoher Energiepreise.
Währungen
- Der US-Dollar schwingt mit der Kriegsentwicklung im Iran: Bei einer Eskalation wertet der Greenback auf, bei Deeskalation ab.
- Wir rechnen für die kommenden Monate mit einer Entspannung im Nahen Osten und somit mit einem schwächeren Dollar.
- Kurzfristig stützt die Intervention der Bank of Japan den Yen, mittelfristig könnten weitere Leitzinsanhebungen helfen.
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