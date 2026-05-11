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Asset Standard
11.05.2026 08:30 Uhr
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Berenberg: Horizonte Handout Mai 2026

06.05.2026 -

Volkswirtschaft

  • Nach einem robusten ersten Quartal wird die Eurozone aufgrund des Iran-Kriegs jetzt voraussichtlich in die Stagflation rutschen.
  • Im Vorfeld der Zwischenwahlen in den USA sind die Wähler unzufrieden mit den hohen Preisen. Der Druck auf Trump, den Krieg zu beenden, steigt.
  • Selbst nach Kriegsende dürfte es einige Monate dauern, bis sich die Energiemärkte wieder eingependelt haben.

Aktien

  • Dem Waffenstillstand am Golf folgt eine starke Erholungsrallye an den Aktienmärkten. US- und EM-Aktien erreichen neue Allzeithochs.
  • Trotz hoher Gewinnerwartungen verläuft die Berichtssaison gut - auf beiden Seiten des Atlantiks.
  • Angesichts steigender Ölpreise und zäher Verhandlungen erscheint das Aktiensentiment etwas zu optimistisch, weshalb wir unser Aktienübergewicht nach taktischen Zukäufen zuletzt wieder reduziert haben.

Anleihen

  • Obwohl Aktien ihren Abverkauf aus den ersten Kriegswochen revidierten, notieren Staatsanleihen weiterhin nahe ihrer Tiefstände vom März.
  • Dennoch bestehen weitere Abverkaufsrisiken für Staatsanleihen, sollten Ölpreise weiter steigen.
  • Credit Spreads tendieren im Zuge eines gestiegenen Risikoappetits deutlich unter ihren jüngsten Hochs. Der erneut starke Preisanstieg bei Öl wurde bislang ignoriert.

Alternative Investments / Rohstoffe

  • Die faktisch geschlossene Straße von Hormus bleibt der treibende Faktor am Ölmarkt. Ohne eine Öffnung dürfte der Ölpreis wohl kaum nachgeben.
  • Steigende Renditen, ein erneut festerer Dollar und anziehende Zinserhöhungserwartungen lasten auf dem Goldpreis. Das aktuelle Makroumfeld wirkt belastend.
  • Viele Industriemetalle bleiben dank eines knappen Angebots gestützt - trotz hoher Energiepreise.

Währungen

  • Der US-Dollar schwingt mit der Kriegsentwicklung im Iran: Bei einer Eskalation wertet der Greenback auf, bei Deeskalation ab.
  • Wir rechnen für die kommenden Monate mit einer Entspannung im Nahen Osten und somit mit einem schwächeren Dollar.
  • Kurzfristig stützt die Intervention der Bank of Japan den Yen, mittelfristig könnten weitere Leitzinsanhebungen helfen.

Lesen Sie mehr im vollständigen Berenberg Horizonte Handout Kapitalmarktausblick Mai 2026

© 2026 Asset Standard
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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