Hannover - Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück hat ein Jahr nach den schweren Waldbränden in Kalifornien wieder deutlich mehr verdient. Für das erste Quartal stand dank vergleichsweise geringer Grossschäden unter dem Strich ein Gewinn von gut 711 Millionen Euro und damit fast anderthalbmal so viel wie ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel sieht die Hannover Rück ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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