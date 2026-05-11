Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um das OpenAI-Gerichtsverfahren, das iPhone 18 Pro, träumende KI-Modelle, einen Tesla-Akku und den Umstieg auf Linux. In Kalifornien läuft der Prozess von Elon Musk gegen OpenAI. Musk wirft dem Unternehmen vor, von der ursprünglichen gemeinnützigen Mission abgewichen zu sein, für die er einst Millionen investiert hatte. Dabei kommen auch interessante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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