Fassadenverkleidungen aus Solarmodulen sind teilweise günstiger als aus Holz oder Kunststoff und sie erzeugen zusätzlich Strom. Es werden aber geprüfte und zugelassene Photovoltaik-Module benötigt, die selten sind. Im pv magazine Podcast diskutieren wir die Spielregeln dieses besonderen Marktsegmentes mit Experten von Solarwatt und ATB-Becker Photovoltaik aus Österreich. Wir schauen uns auch die Marktaussichten für Parkplatzüberdachungen an. Geprüfte und vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassene Photovoltaik-Module sind selten, aber für Fassaden und Überdachungen notwendig. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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