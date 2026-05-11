NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 325 auf 305 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz eines soliden ersten Quartals stelle das zweite Jahresviertel der Fast-Food-Kette eine Herausforderung dar, schrieb John Ivankoe am Montag. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027, sieht für langfristig orientierte Anleger angesichts des jüngsten Kursrückgangs aber immer noch ausreichendes Aufwärtspotenzial./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5801351017
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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