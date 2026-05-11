coinIX schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem kleinen Jahresfehlbetrag ab, nachdem im Vorjahr noch ein Überschuss erzielt wurde, was hauptsächlich auf die deutliche Marktkorrektur im vierten Quartal und damit verbunden geringere realisierte Kursgewinne aus Kryptowerten zurückzuführen ist. Die laufenden Erträge aus Delegating und Staking stabilisierten die Einnahmen, während die Managementvergütungen und damit auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich sanken. Für 2026 setzt coinIX weiterhin auf frühphasige Investments in Blockchain- und DeFi-Projekte, nutzte bereits Marktchancen für Investments in Polli und HYPE-Token und stärkte strategische Kooperationen zwischen Portfoliounternehmen. Die Stablecoin-Quote wurde erhöht, um Flexibilität für antizyklische Nachkäufe zu ermöglichen. Eine Aktualisierung unseres NAV-Bewertungsmodells mit aktuellen Preisen ergibt einen neuen fairen Wert je Aktie in Höhe von EUR 1,70 (alt: EUR 2,40) und somit ein Aufwärtspotenzial von ca. 60%. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/coinix-gmbh-co-kgaa
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