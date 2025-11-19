Auf einem mwb research Roundtable gaben CEO Moritz Schildt und Investment Analyst Marcus Wodausch Details zur geplanten Emission von bis zu 250.000 Vorzugsaktien bekannt. Der Emissionspreis beträgt EUR 10,00 (EUR 9,50 für Frühzeichner bis 15.12.), was die Assets under Management auf rund EUR 12m erhöhen würde. Die Vorzüge bieten eine angestrebte jährliche Dividende von EUR 1,00 (10% Rendite) mit vorrangiger und kumulativer Ausschüttung. Die Emission erfolgt vollständig digital als eWpG-Wertpapier, ein späterer Handel auf einer DLT-Handelsplattform ist ab Q4 2026 geplant. Das Kapital soll in ertragsstarke Krypto-Assets und DeFi-Protokolle mit 8-14% Rendite investiert werden, um die Dividende nachhaltig zu decken. Strategisch positioniert sich coinIX damit als "Crypto Treasury" nach dem Vorbild von Strategy (vormals MicroStrategy), was eine breitere Investorenbasis, Skaleneffekte und potenzielle NAV-Aufwertung ermöglichen dürfte. Eine Aufzeichnung des Roundtables ist hier verfügbar: https://research-hub.de/videos. Mit aktualisierten Daten kommen wir zu einem neuen Kursziel von EUR 2.40 (alt: EUR 3.00) und bekräftigen unsere Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist verfügbar unter: https://research-hub.de/companies/coinix-gmbh-co-kgaa





