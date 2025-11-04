EQS-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kryptowährung / Blockchain

coinIX GmbH & Co. KGaA startet erstmalige Emission von Vorzugsaktien mit 10 % Dividendenrendite



Hamburg, 04. November 2025 - Die coinIX GmbH & Co. KGaA, eine auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Investmentgesellschaft, gibt die erstmalige Emission von bis zu 250.000 neuen Vorzugsaktien bekannt. Mit dieser Kapitalmaßnahme erweitert coinIX ihr Investorenangebot und setzt konsequent ihre Positionierung als Crypto Treasury Company fort.

Die neuen Vorzugsaktien bieten den Anlegerinnen und Anlegern eine jährliche Vorzugsdividende von einem Euro je Aktie. Bei dem geplanten Ausgabepreis von zehn Euro je Aktie entspricht dies einer attraktiven Dividendenrendite von zehn % p.a.

Im Gegensatz zu klassischen Aktienemissionen erfolgt die Platzierung vollständig digital und bankenunabhängig. Die Aktien werden als elektronische Wertpapiere (eWpG) begeben und können über den Schwarmfinanzierungsdienstleister CONDA Capital online gezeichnet werden. Nach der Registrierung bei CONDA wird den Anlegerinnen und Anlegern kostenfrei eine Wallet durch die Hauck Aufhäuser Digital Custody eingerichtet, in der die Vorzugsaktien verwahrt werden. Die neuen Vorzugsaktien werden nicht an einer traditionellen Wertpapierbörse gelistet, coinIX plant, die digitalen Wertpapiere künftig auch über einen DLT-Handelsplatz handelbar zu machen.

Mit dieser innovativen Struktur verbindet coinIX traditionelle Kapitalmarktmechanismen mit modernen Blockchain-Technologien und schafft so einen neuen Zugang für Privatanleger und institutionelle Investoren gleichermaßen.

"Mit der Emission unserer neuen Vorzugsaktien verbinden wir zwei Welten: das klassische Aktienformat und die Blockchain-Technologie", sagt Moritz Schildt, Gründer und CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA. "Unsere Anleger profitieren von einer Vorzugsdividende und der Möglichkeit, direkt an einem Portfolio zu partizipieren, das auf digitale Vermögenswerte fokussiert ist. Damit gehen wir einen weiteren Schritt auf unserem Weg, coinIX als Crypto Treasury Company in Deutschland zu etablieren."

Anders als viele Krypto-Unternehmen, die sich ausschließlich auf Bitcoin konzentrieren, verfolgt coinIX eine breit diversifizierte Anlagestrategie. Der Fokus liegt auf sogenannten "produktiven Assets", also auf digitalen Vermögenswerten, die laufende Erträge generieren, etwa aus Staking, Liquiditätsbereitstellung oder Beteiligungen an Blockchain-basierten Geschäftsmodellen.

Über coinIX

Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Blockchain-Projekte und Kryptowährungen zu analysieren und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in verschiedene Kryptowerte und Token-Projekte invetiert und hält Beteiligungen an Blockchain-Start-ups. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen und werden auch an den Börsen Berlin und München gehandelt. Weitere Informationen sind unter www.coinix.capital erhältlich.





Pressekontakt

coinIX GmbH & Co. KGaA (c/o coinIX Capital GmbH)

Moritz Schildt (CEO)

An der Alster 1, 20999 Hamburg

mail@coinix.capital

+494063794780

Zeichnung der Vorzugsaktien

Interessierte Anleger können sich ab sofort unter https://conda-capital.com/campaign/coinix-aktienemission-ankuendigung/ registrieren und online zeichnen. Für jeden Zeichner wird eine eigene Wallet der Hauck Aufhäuser Digital Custody eingerichtet.





