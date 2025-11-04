coinIX plant die Emission von bis zu 250.000 Vorzugsaktien zu je EUR 10,00, was die Assets under Management auf rund EUR 12.5m erhöhen würde. Die Vorzüge bieten eine angestrebte jährliche Dividende von EUR 1,00 (10% Rendite) mit vorrangiger und kumulativer Ausschüttung. Die Emission erfolgt vollständig digital als eWpG-Wertpapier, ein späterer Handel auf einer DLT-Handelsplattform ist ab Q4 2026 geplant. Das Kapital soll in ertragsstarke Krypto-Assets und DeFi-Protokolle mit 8-14% Rendite investiert werden, um die Dividende nachhaltig zu decken. Strategisch positioniert sich coinIX damit als "Crypto Treasury" nach dem Vorbild von Strategy (vormals MicroStrategy), was eine breitere Investorenbasis, Skaleneffekte und potenzielle NAV-Aufwertung ermöglichen dürfte. Für weitere Informationen laden wir interessierte Investoren am 18.11.2025 um 14:00 Uhr zu einem virtuellen Roundtable mit CEO Moritz Schildt ein (Anmeldung: https://research-hub.de/events/registration/2025-11-18-14-00/XCX-GR). Mit aktualisierten Daten kommen wir zu einem neuen Kursziel von EUR 3.00 (alt: EUR 3.20) und bekräftigen unsere Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/coinix-gmbh-co-kgaa





