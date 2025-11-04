coinIX ist eine Venture-Capital-Gesellschaft, die in Unternehmen aus dem Bereich der Blockchain-Technologie, in Token und in Kryptowährungen investiert. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 18.11.2025 um 14 Uhr einen Online-Roundtable mit Moritz Schildt, CEO und mit Marcus Wodausch, Investment Analyst der coinIX. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-11-18-14-00/XCX-GR zur Verfügung gestellt.
© 2025 mwb research