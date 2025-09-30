Finexity, ein Portfoliounternehmen von coinIX, hat den Börsengang im Segment m:access der Börse München erfolgreich vollzogen. coinIX ist seit 2020 mit insgesamt EUR 295k investiert, der aktuelle Börsenwert der Beteiligung liegt jetzt fast doppelt so hoch, zudem ist die Beteiligung nun liquide - eine schöne Validierung des Geschäftsmodells von coinIX. Weiterhin hat coinIX den (wenig aussagekräftigen) HGB-Abschluss für H1 2025 veröffentlicht. Hier zeigt coinIX einen Fehlbetrag von EUR -106k (Vj. -260k), vor allem bedingt durch geringere Veräußerungserlöse und höhere Abschreibungen, bei gleichzeitig deutlich reduzierten Aufwendungen. Eine Aktualisierung unseres Bewertungsmodells mit aktuellen Krypto-Preisen ergibt einen fairen Wert für Aktien von coinIX in Höhe von EUR 3.20 (bisher: EUR 3.30). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/coinix-gmbh-co-kgaa





