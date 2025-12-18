Wenn eine der zentralen Figuren der mächtigsten Finanzaufsichtsbehörde der Welt von einer historischen Zäsur spricht, horcht die Wall Street auf. SEC-Chairman Paul Atkins bezeichnete die Tokenisierung von Vermögenswerten jüngst als den entscheidenden Markttreiber der kommenden Jahre. Es geht dabei nicht mehr um spekulative Kryptowährungen, sondern um das digitale, rechtssichere Abbild realer Werte - von Immobilien über Kunst bis hin zu Staatsanleihen. Während US-Giganten wie BlackRock und die Bank of America bereits Milliarden in diese neue Infrastruktur pumpen und den Markt unter sich aufteilen wollen, bringt sich in Deutschland ein spezialisierter Akteur in Stellung, der diese Technologie längst operativ beherrscht und für Anleger nutzbar macht: Finexity.

