Die Fresenius-Aktie musste seit dem Hoch im Februar mit rund 52 € hohe Verluste hinnehmen. Hierfür verantwortlich ist hauptsächlich der Iran-Konflikt. Am Montag verliert sie aktuell leicht und steht bei 41,20 €. Sind das wieder gute Einstiegskurse? Exzellenter Jahresauftakt gelungen So bezeichnet das Unternehmen seinen Quartalsbericht vom 6. Mai. Allerdings kämpfte der Konzern mit negativen Wechselkursen. Bei den einzelnen Kennzahlen wird immer auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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