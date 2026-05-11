Die Transformation des Energiesystems ist eine der zentralen wirtschaftlichen und politischen Aufgaben unserer Zeit. Angesichts geopolitischer Konflikte, die die nachteiligen Auswirkungen fossiler Abhängigkeiten allgegenwärtig machen, wird eine sichere, bezahlbare und erneuerbare Energieversorgung immer wichtiger. Im Vordergrund von Energieplanung steht immer mehr, wie erneuerbare Energien vollständig in das System integriert und eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Erneuerbaren erreicht werden kann. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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