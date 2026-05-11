Die Aktie von Micron Technology setzt ihre spektakuläre Rally 2026 fort und hat seit Jahresbeginn mehr als 130 Prozent zugelegt. Doch während die Kursziele der Analysten von 265 bis 1.000 Dollar reichen und damit sowohl einen massiven Rücksetzer als auch weiteres Kurspotenzial signalisieren, herrscht bei einem anderen Punkt überraschend große Einigkeit.• Micron hat seit Jahresbeginn mehr als 130 Prozent zugelegt und zuletzt die Marke von 700 Dollar überschritten, angetrieben von der KI- und Speicherchip-Euphorie.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär