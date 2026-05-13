An der Börse kommt es regelmäßig zu Kursbewegungen, die im Nachhinein völlig absurd wirken. Wird Shift4 auch so ein Fall?Den vollständigen Artikel lesen ...
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|SHIFT4 PAYMENTS INC
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|+2,33 %