China schlägt zurück! Bisher verboten die USA dem Rivalen den Zugang zu kritischen Technologien - nun haben chinesische KI-Start-ups beim KI-Rennen aufgeholt und schützen ihre neuen KI-Superstars. Nvidia-CEO Jensen Huang hatte von Anfang an Recht.Unser Lieblings-CEO Jensen Huang hatte schon vor Jahren gewarnt, dass ein Verbot des Verkaufs von Nvidia-GPUs nach China den Einfluss der USA gefährde. Nun hat China tatsächlich aufgerüstet. Z.AI hat Bloomberg zufolge ein KI-Rechenzentrum gebaut, das ausschließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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