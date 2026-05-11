Photovoltaik boomt, doch ein erheblicher Teil des erzeugten Solarstroms wird weiterhin ins Netz abgegeben - oft ohne wirtschaftlichen Nutzen. Die Wärmeerzeugung aus Photovoltaik-Überschussstrom gilt als naheliegende Lösung. In der Praxis entscheidet jedoch die technische Ausgestaltung der Leistungsregelung darüber, wie effizient und netzverträglich dieses Potenzial genutzt wird. Die Nutzung von Photovoltaik-Überschüssen gilt als naheliegender Ansatz, um Eigenverbrauch zu steigern und lokale Netze zu entlasten. Power-to-Heat-Anwendungen, insbesondere elektrische Heizstäbe, sind technisch etabliert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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